لبنان.. ارتفاع كبير في أسعار المحروقات

اسلام تايمز (لبنان) - ارتفع ،اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 92 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 96 ألف ليرة، والمازوت 18 ألف ليرة، والغاز 42 ألف ليرة.