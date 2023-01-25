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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 11:38
لبنان.. ارتفاع كبير في أسعار المحروقات
وأصبحت الأسعار كالاتي:
– البنزين 95 أوكتان: 1.050.000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 1.078.000 ليرة.
– المازوت 1.025.000 ليرة.
– الغاز 655.000 ليرة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1037589
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