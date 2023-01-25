حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد حسين حامد ومؤمن هارون إدريس نجل الأسير هارون إدريس عياد، الذي يقضي حُكمًا بالسجن المؤبد، وهما من بلدة سلواد شرق رام الله.



وذكرت المصادر بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشابين الشقيقين محمد وحبيب رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب يونس الزغاري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، هم قسام محمود عطون ومحمد عماد عطون وإبراهيم عرفان جاد الله ومحمد إبراهيم جاد الله.