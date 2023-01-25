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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 15:54
امير عبداللهيان يشرح نتائج اجتماع منظمة "ايكو" في طشقند
اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" الذي عقد في العاصمة الاوزبكية طشقند.
مصدر :
وكالات
رقم :
1037634
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