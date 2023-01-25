إيران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية

وردت الخارجية الايرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالمثل وفرضت عقوبات على 3 كيانات و22 شخصا في الاتحاد الأوروبي وكيان و8 أشخاص في بريطانيا.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات المذكورة، والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعلن أن قيامهم في فرض وتشديد العقوبات الجائرة هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.



وكان المتحدث باسم وزارة خارجية ناصر كنعاني، قال امس الثلاثء بأنه سيتم الاعلان قريبا عن عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.



وكان الاتحاد الاوروبي قد اصدر قائمة جديدة بفرض حظر على 37 من الاشخاص والمؤسسات في ايران، كما اعلنت الحكومة البريطانية انها اضافت 7 أسماء جديدة بزعم انتهاكات لحقوق الإنسان.



ووصف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني هذا الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني بأنه مؤشر على عدم ادراكهم حقائق إيران بشكل صحيح، فضلاً عن تخبطهم فيما يتعلق باقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وتابع المتحدث بأسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في الرد بالمثل على هذه السياسات الفاشلة، وستعلن قريباً قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.