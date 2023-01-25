484 شهيدا وجريحا من الصيادين اليمنيين جراء العدوان السعودي الإماراتي

وأوضح بيان المؤتمر أن تحالف العدوان بأيادٍ إماراتية حول مراكز الانزال السمكي في مناطق الكود بأبين، وقشن بالمهرة، والنشمية بشبوة وغيرها إلى ثكنات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الامريكي والبريطاني.



وأضاف البيان أن اجمالي الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر بلغ 577 انتهاكا، منها قصف 53 منطقة ومقر صيد.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء والجرحى جراء انتهاكات تحالف العدوان بلغ 484 صيادا، فيما تم تسجيل 2054 حالة اختطاف في عرض البحر.



وأشار البيان إلى أن إجمالي ما تكبده القطاع السمكي في البحر الاحمر من خسائر منذ بدء العدوان بلغ 12 مليار و649 مليون دولار.



وحمل البيان قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن كافة التبعات الناجمة عن الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين ومراكز الانزال السمكي، وتداعيات استهداف منظومة الأمن البحري الدولي والإقليمي.. داعيا أحرار العالم ودعاة الحقوق الانسانية الى النظر بعين المبادئ والقيم الانسانية في التعامل مع قضية الصيادين اليمنيين والتعاطي الجاد مع مظلوميتهم وحقوقهم المسلوبة.



كما دعا البيان القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف القواعد والثكنات التي يتمركز عليها العدو في مياهنا وأراضينا المحتلة.



وفي المؤتمر أكد الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار والبحوث في وزارة الثروة السمكية مصطفى حطبة، أن الوزارة تقوم بمراقبه كل الجرائم المرتكبة بحق الصيادين اليمنيين حتى في المناطق المحتلة.



وأشار إلى أن الهدف من تحويل مراكز الانزال السمكي إلى ثكنات عسكرية تابعة للمحتل الامريكي والبريطاني والاسرائيلي هو عسكرة الساحل وجعله منطلقا لعمليات عسكرية معادية تستهدف الشعب اليمني.