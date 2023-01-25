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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 17:06

نواب الشعب في البرلمان الايراني دانوا الاساءة للقرآن الكريم بالسويد

نواب الشعب في البرلمان الايراني دانوا الاساءة للقرآن الكريم بالسويد
وقال النائب هادي بيكي نجاد في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء فارس: ان نواب الشعب في البرلمان يقومون حاليا بجمع التواقيع لهذا البيان الذي دعا فيه النواب منظمة المؤتمر الاسلامي الى التدخل في هذا الموضوع وإبداء رد فعلها.

وفي روسيا وصف مسلمو هذا البلد حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد بأنه علامة على انحلال أوروبا اذ صرحت سبع إدارات دينية روسية للمسلمين، بأن حرق القرآن الكريم في السويد يعبر عن انحلال أوروبا وانتشار العنصرية وكراهية الأجانب والإسلام فيها.

كما وصف رئيس قسم العلاقات مع المجتمع ووسائل الإعلام في بطريركية موسكو فلاديمير ليغويدا، حرق القرآن من قبل السياسي السويدي المتطرف في ستوكهولم، بأنه "عمل تخريبي غير مقبول"، مضيفا أنه في الصراع السياسي لا ينبغي للمرء أن يتجاوز حدود الإنسانية.

ويوم السبت الماضي، أحرق زعيم حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية لعقد تجمع، وأدانت دول كثيرة هذا الفعل.

ويوم الاثنين، هدد المتطرف راسموس بالودان، بتنظيم تجمع أمام السفارة الروسية في ستوكهولم، واحراق نسخة أخرى من القرآن الكريم.
رقم : 1037648
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