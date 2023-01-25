تجدد الاحتجاجات ضد "قسد" في دير الزور السورية

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن العشرات من أهالي بلدة الجرذي خرجوا في تظاهرة غاضبة وسط قطع الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة، مطالبين بالقضاء على الفساد المستشري في دوائر ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية.



وذكرت المصادر، أن التظاهرة خرجت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها أغلب المواطنين في مناطق سيطرة «قسد»، وأملهم في أن يجدوا من يقف على مطالبهم من متزعمين في «قسد».



وفي 21 الشهر الجاري، تجمع العشرات من أهالي قرية أبريهة شرق دير الزور في احتجاجات غاضبة وقطعوا الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين لدى «قسد».



