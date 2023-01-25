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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 21:19

أمير عبد اللهيان: سنرتب خطواتنا اللاحقة بما يتناسب مع سلوك أوروبا

أمير عبد اللهيان: سنرتب خطواتنا اللاحقة بما يتناسب مع سلوك أوروبا
وتباحث وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا ، حول اخر اوضاع العلاقات الثنائية وبعض القضايا المهمة ذات الاهتمام.

وإشار امير عبداللهيان إلى لقائه الأخير مع نظيرته الفرنسية في الأردن ، وإلى العلاقات التاريخية بين البلدين وصف مواقف فرنسا في تشجيع اعمال الشغب في إيران بأنها مواقف غير ودية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني التصريحات التدخلية لبعض المسؤولين الفرنسيين ، وقال: إن طهران تفضل دائمًا طريق التفاوض والدبلوماسية ، لكن كما رأيتم ، في نهج المواجهة ، فإن عملنا أيضًا فوري وفعال ومتبادل.

وفي الوقت الذي انتقد فيه المواقف غير البناءة وأفعال البرلمان الأوروبي تجاه حرس الثورة الإسلامية ، أشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني إلى أن الحرس الثوري هو مؤسسة سيادية وحافظة للأمن القومي الإيراني ، وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن المنطقة والمحارب الحقيقي للإرهاب وان جمهورية إيران الإسلامية تراقب بعناية سلوك الاتحاد الأوروبي وترتب خطواتها اللاحقة وفقًا لذلك.

وأوضح أمير عبد اللهيان: بالإضافة إلى هذه التصريحات والأفعال ، فقد شهدنا تصرفًا غير لائق ومهين لإحدى الصحف الفرنسية في التطاول على المقدسات الدينية ، والذي تكرر للأسف في دولتين أوروبيتين عبر الاساءة للقرآن الكريم الكتاب المقدس للمسلمين.

وبشأن التعاون بين البلدين ، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة التركيز على الحوار والتفاعل وأضاف: "لا تكرروا سياسة الحظر الفاشلة التي انتهجها ترامب وقد أعلنا اليوم عن قائمة جديدة للعقوبات ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شملت 33 مسؤولاً ومؤسسة أوروبية ، كإجراء رد مماثل.

فرنسا لم تتدخل في شؤون إيران

بدورها اكدت وزيرة خارجية فرنسا ، في هذا الاتصال الهاتفي ، على أهمية العلاقات بين طهران وباريس وقالت : إن فرنسا لم تتدخل في شؤون إيران.

وشددت كولونا على أهمية الحفاظ على العلاقات بين البلدين ، وأكدت على تعزيزها من خلال الحوار.

لازم به ذکر است که این افراد به جرم جاسوسی و اقدامات مداخله آمیز و ضد امنیت در بازداشت بسر می‌برند.

كما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية الى الإفراج عن السجناء الفرنسيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص موقوفون لارتكابهم جريمة التجسس واتخاذ اجراءات تدخلية ضد الامن .

في هذه المحادثة الهاتفية ، تم أيضًا استعراض آخر حالة للتعاون القنصلي.
رقم : 1037684
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