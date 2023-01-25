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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 21:47

السوداني يشدد على متابعة تحركات 'داعش' في المدن العراقية

السوداني يشدد على متابعة تحركات
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات وأهم التحديات".

وأضاف، أن" القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع شدد على أهمية متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية ومنع محاولاتها الرامية إلى إيجاد ثغرات في المدن والقرى الآمنة، فيما حثّ على خلق روح المباغتة لدى القوات الأمنية على المستوى الأمني والاستخباري".

وتابع رسول أن " المجلس أكد الاستعداد لمواجهة التهديدات والتحديات في المرحلة المقبلة وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد العراقي واستقرار الأمن الوطني".

ولفت إلى أن" الاجتماع شدد على ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية، على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني"، مبينا أن" الاجتماع ناقش تعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلاً عن مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها".
مصدر : وكالات
رقم : 1037688
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