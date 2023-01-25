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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 21:49

الاستحقاق الرئاسي يتطلب تماسكًا لبنانيًا دون ضغط خارجي

الاستحقاق الرئاسي يتطلب تماسكًا لبنانيًا دون ضغط خارجي
ولفت الشيخ قاسم في مقابلة أجرتها منصة "BreakThrough News" الأجنبية إلى أنّ "كلّ المشاكل في لبنان هي من التدخلات الخارجية، والأفضل أن نتماسك لبنانيًّا من أجل أن ننجز استحقاقاتنا من دون ضغط خارجي".

ورأى أنّ أحد أهم أسباب الانهيار الذي نراه في لبنان هو العقوبات الأمريكية من ناحية، وتشجيع الفوضى والاضطرابات التي كانت تقودها أميركا من خلال منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية.

وفي موضوع الفساد لفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أنّه "عندما يكون هناك فساد في البلد، عادةً من يضع يده على الفساد ويحاسب هو القضاء، ونحن رفعنا كثيرًا من الدعاوى من أجل أن يحكم بها القضاء، لكنها وضعت في الأدارج"، مستائلًا: "هل يمكن أن نحارب الفساد إلا عبر الطرق القانونية؟".

أما بالنسبة للمشاريع الاقتصادية، فقال: "لا يوجد مشروع اقتصادي لجهة سياسية بمعزل عن تركيبة الدولة. إذا كانت تركيبة الدولة منذ سنة 1992 بعد الطائف تعمل على إلغاء الزراعة وإلغاء الصناعة والاعتماد على الخدمات والبنوك والسياحة.. هذا يعني أنه لا يوجد بنية اقتصادية حقيقية للبنان".

وأضاف الشيخ قاسم: "حاولنا مراراً وتكراراً أن نطرح دعم الزراعة، دعم الصناعة، القيام بالاستثمار البشري، لأنَّ هناك قدرات وطاقات علمية مهمة في لبنان، لكن الحكومات المتعاقبة لم تعمل في هذا الاتجاه. وبالتالي لا يمكن للسياسات الاقتصادية أن تمر إلا عبر منظومة الدولة. ما استطعنا قمنا به، والباقي مسؤولية الجميع".
رقم : 1037689
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