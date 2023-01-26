الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 08:20

ليبرمان: 'إسرائيل' في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل

ليبرمان:
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن "إسرائيل" مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها منذ عقود مضت.

وذكر أفيغدور ليبرمان الذي تولى عدة مناصب في حكومات الاحتلال السابقة، آخرها وزارة المالية في حكومة يائير لابيد السابقة، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، برفقة عدد من الوزراء يوضح أنهم خائفون.

وأكد ليبرمان، أن كلا من نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة تعرف الحقيقة ولكن لا يوجد أي طرف مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهو ما يشير إلى أن "إسرائيل" مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة.

وشدد أفيغدور ليبرمان على أن تلك الأزمة الاقتصادية لم تكن تعرف "إسرائيل" مثلها منذ عقود، مضيفا أن كل شيء يقع على عاتق بنيامين نتنياهو.
مصدر : وكالات
رقم : 1037761
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
26 كانون الثاني 2023
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
26 كانون الثاني 2023
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
26 كانون الثاني 2023
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
26 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
26 كانون الثاني 2023
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بصعوبة الوضع في الضفة الغربية
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بصعوبة الوضع في الضفة الغربية
25 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
25 كانون الثاني 2023
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
25 كانون الثاني 2023
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
25 كانون الثاني 2023
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
24 كانون الثاني 2023
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
24 كانون الثاني 2023
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
24 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان