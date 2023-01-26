25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز بأن أعمال المقاومة تواصلت بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها اثنان من جنود الاحتلال.



واستهدف مقاومون حاجز قلنديا العسكري بالرصاص، وأطلقوا النار وألقوا العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.



واستشهد في مخيم شعفاط الفتى محمد علي محمد علي (16 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت دفاعاً عن المخيم، أثناء هدم الاحتلال لمنزل ذوي الشهيد البطل عدي التميمي.



وأطلق المقاومون النار وألقوا الزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل، وخلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.



وألقوا عبوات ناسفة على حاجزي جلمة ودوتان في محافظة جنين، كما حاول الشهيد عارف لحلوح من مخيم جنين، تنفيذ عملية طعن بطولية ضد قوات الاحتلال قرب قلقيلية.



وتصدى الشبان الثائر لاعتداءين للمستوطنين في مناطق متفرقة، وحطموا مركبتين لهم.



واندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وسلفيت وطولكرم والخليل.