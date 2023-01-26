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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 10:39

مقتل 3 من مسلحي ‘‘قسد‘‘ في هجوم شرقي سوريا

مقتل 3 من مسلحي ‘‘قسد‘‘ في هجوم شرقي سوريا
وقالت مصادر محلية بريف دير الزور ، إن 3 من مسلحي "قسد" قتلوا وأصيب أخرون ،اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني، في هجوم مسلحي نفذه مجهولون، يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، استهدف حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الخفيفة قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن المسلحين الثلاثة أحدهم من دير الزور والثاني من البوكمال، والآخر من بلدة الشحيل بريف دير الزور، حيث عرف منهم "قاسم العواد الخزيم" المنحدر من بلدة الشحيل.

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أمريكية تفقدت موقع الهجوم (حاجز الكازية) في بلدة الحوايج بريف دير الزور، تزامناً مع استنفار كبير لقوات "قسد" في البلدة مع وصول تعزيزات عسكرية إلى محيطيها للبدء بحصارها.

وتتصاعد حدة العمليات والاستهدافات ضد مواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا، والتي وصلت إلى ما يقارب الــ 20 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، أدت لمقتل وإصابة مجموعة كبيرة منهم.

يشار إلى أن مناطق وبلدات شرقي سوريا تعيش حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
رقم : 1037781
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