9 شهداء و16 إصابة برصاص الاحتلال في جنين

وقالت الوزارة إن ١6 مواطناً أخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال العدوان المستمر على جنين، بينهم 4 مواطنين، وصفت حالتهم بأنها "خطيرة".



وبينت الوزارة أن الوضع في مخيم جنين "حرج للغاية"، وقالت إنها تبلغت من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها.



واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.



وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.



وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، صباح اليوم الخميس، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل في المخيم.



وذكرت مصادر عبرية، أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة الصهيونية اقتحمت مخيم جنين صباحًا لاعتقال من وصفتهم بـ "المطلوبين" لقوات الاحتلال.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم؛ لتقديم العلاج ونقل المصابين إلى المستشفى، وقطعت التيار الكهربائي في المكان.



وقالت كتائب القسام إن مجاهديها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.



وبينت أن مقاتليها لا زالوا يخوضون اشتباكات بشراسة من نقاط الصفر إلى جانب مقاتلي السرايا وشهداء الأقصى.



وأعلنت "القسام"، أيضاً، عن استهداف الثلاجة التي أنزلت القوات الخاصة في ساحة مخيم جنين، بعبوات شديدة الانفجار، إضافة إلى إطلاق نار بشكل مباشر بعد محاصرتها.



وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، في تصريح مقتضب، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، وأصابوها بشكلٍ مباشر.



وفي وقت لاحق، أعلنت "السرايا" عن تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقاً بقوة صهيونية في محيط أحد المنازل في المخيم.



من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى، في تصريح مقتضب، إن مقاتليها ومقاومين يستهدفون جيش الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع.



هذا وأعلنت كتيبة جنين أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة.



وأوضحت خلال بيانات مختلفة أن المجاهدين استهدفوا بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص آلية لقوات الاحتلال وإصابتها بشكل مباشر.



وكشفت سرايا القدس كتيبة جنين عن تمكن مجاهديها من استهداف منزل تجمع به عدد من جنود الاحتلال بصليات من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوفهم.



في غضون ذلك، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.



وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.