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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 13:08

رئيسي: التعرض للقرآن الكريم ضد حرية التعبير

رئيسي: التعرض للقرآن الكريم ضد حرية التعبير
وأعتبر رئيسي في الدورة الـ 29 لمنتدى الصلاة اليوم الخميس، أن التعرض للقرآن واهانة الاديان الألهية هي حركة بذيئة وكريهة ومنبوذة وغير مقبولة بالعالم لانها ضد حرية التعبير وتصلها لطريق مسدود في المجتمعات البشرية.

وأضاف أنه إذا ما أردنا التذكير بجرائم الاوروبيين علينا صياغة مذكرة اتهام طويلة ، مشددا أن على الاوربيين وبصفتهم متهمين تحمل المسؤولية ازاء الرأي العام والمسلمين.

من جهة ثانية أكد أن الحكومة ترى من واجبها استتباع وتحقيق مقاصد قائد الثورة الاسلامية في خصوص الصلاة وتقديم مقاربة حياة تتمحور حول هذه الفريضة.

وأشار الى النداء الذي وجهه قائد الثورة الاسلامية الى الدورة الـ 29 لمنتدى الصلاة اليوم، مؤكدا أن هيئة اقامة الصلاة والمعلمين والجامعيين والطلاب والشباب عليهم اتخاذ اجراءات كبرى لتحقيق هذه المقاصد.
رقم : 1037818
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