تأهب كبير على غلاف غزة بعد اعتداء الاحتلال على مخيم جنين

وقال المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت من حاجز الجلمة شمال جنين إلى المخيم لافتة إلى أنها كفيلة بالنظر إلى أن الأمور تتطور وتتصاعد.



وأشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد أربعة مواطنين {تطور العدد إلى 9 شهداء حتى لحظة نشر الخبر} فيما العدد قابل للازدياد كون هناك العديد من الإصابات لا زالت داخل المخيم ولم يستطع الإسعاف الوصول إليها، حيث أكدت الوزارة وقوع 13 إصابة إلى الآن{تطور العدد إلى 16 مصاب حتى لحظة نشر الخبر}.



ونوه إلى أن جيش الاحتلال تعرض لمستشفى جنين الحكومي المتواجد في داخل المخيم حيث أطلقت القنابل الخانقة والمسيلة للدموع، والكثير من الأطفال تضرر بسبب ذلك.



ووذكر المصدر إن شهود عيان أكدوا للصحافيين المتواجدين على أطراف المخيم أن هذه المعركة والاعتداء أقوى وأكبر من معركة مخيم جنين في نيسان عام 2002.



كما وأكد أن التعزيزات لجيش الاحتلال كبيرة جدا وهي تلاحق الشبان في أزقة المخيم، فيما الإصابات متواجدة ولا زالت في الأزقة، ونوهت إلى أن من بين الشهداء هناك سيدة في الخمسينيات من العمر.



وذكر المصدر إنه ووفق الاعلام العبري أن مسؤولاً كبيراً في الاستخبارات العسكرية يتابع العملية من حاجز الجلمة، حيث هناك تخوفات من امتداد هذا الاعتداء إلى غلاف غزة إذ هناك تأهب كبير على غلاف غزة.