برلماني روسي: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي ويجب إنهاؤه

وقال زاتولين في تصريح لمراسل وكالة سانا للانباء في موسكو : “إن الجميع يدرك مدى خطورة التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية ولا سيما أن الولايات المتحدة هي التي اختلقت الأزمات في العديد من دول العالم، متذرعة بمحاربة الإرهاب لمواصلة فرض هيمنتها على العالم”.



كما أكد زاتولين أن سورية بدأت باستعادة عافيتها تدريجياً بمساعدة أصدقائها وحلفائها، وبالدرجة الأولى روسيا وإيران، واصفاً العقوبات اللاشرعية أحادية الجانب التي تطبقها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد سورية وروسيا وإيران بالجائرة وبأنها تمس وتضر حياة الشعوب المعيشية.