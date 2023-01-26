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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 16:36

الموسوي: "حزب الله" لا يستغل الفرص لمكاسبه الخاصة

الموسوي: "حزب الله" لا يستغل الفرص لمكاسبه الخاصة
وخلال لقاء حواري سياسي في بلدة شمسطار، اعتبر الموسوي "ان لبنان لم يعد في حساب الأولويات في الخارج، فالعالم اليوم يعيد ترتيب ملفاته على أساس الحرب الأوكرانية الروسية، وانطلاقا من هذه الحرب سيكون هناك نظام عالمي جديد ستنبثق منه مراكز قوى عالمية وقوى إقليمية عديدة، ولن تبقى حكرا على أحد".

وبالنسبة للعلاقة مع "التيار الوطني الحر"، قال: "ما حصل بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، هو موضوع تباينات في التقدير السياسي، فنحن و"التيار الوطني" لسنا حزبا واحدا، "التيار" له كيانه واحترامه ويعمل في ساحته، ونحن موجودون في ساحتنا".

وتابع: "نحن نحافظ على التفاهم ونريده ولا نخل به، ولكن انطلاقا من أولوياتنا ووجهة نظرنا، وليس كما يزعم البعض عنا، بأن حزب الله استغنى عن التفاهم ولم يعد بحاجة إليه بعدما قطع المرحلة، فهذا البعض لا يعرف حزب الله ولا يعرف من أي مدرسة نحن، حزب الله أهل وفاء ولا يستغل الفرص لمكاسبه الخاصة، ولا تتوقف العلاقة مع حلفائه وأصدقائه بناء على غاية، فليست هذه مدرسة حزب الله أو أهل البيت أو مدرسة أهل الوفاء".

وختم الموسوي:"نحن تعلمنا أن نقف مع الناس ونسمعهم ونبقى معهم وأن نبقى أوفياء حتى آخر لحظة، وكما قال سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله "نحن لا ننزع يدنا من أيدي الآخرين".
رقم : 1037857
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