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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 16:38

البرهان يؤكد التوافق مع إثيوبيا حول ملف سدة النهضة

البرهان يؤكد التوافق مع إثيوبيا حول ملف سدة النهضة
وخلال جلسة المباحثات المشتركة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، شدد البرهان على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا".

وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين أكد أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تجربة السلام في إقليم تيغراي تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا.

بدوره، أوضح أحمد أن "الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة الهامة في مسيرته السياسية"، مشيرا إلى أن "السودان وإثيوبيا يذخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية ونحن كدول وحكومات يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين".

ولفت إلى "ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين التي أدت إلى انفصال الجنوب في السودان وتيغراي في إثيوبيا واللجوء الحوار في كافة القضايا الداخلية:، مشددا على أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء".

وحول قضية الحدود قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنها "قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها.

هذا ووصول رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد للخرطوم، اليوم الخميس، للقاء عدد من أطراف الأزمة السياسية.

وتأتي المبادرة بعد أيام من مقترح مصري لجمع فرقاء الأزمة السودانية في القاهرة، وهو المقترح الذي رفض تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التعاطي معه، لأنه يعود بالعملية السياسية لنقطة الصفر ويجمع المقترح عناصر الثورة المضادة.
مصدر : وكالات
رقم : 1037858
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