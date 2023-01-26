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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 16:38

مصر تحذر وتدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

مصر تحذر وتدين اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى تنفيذ رؤية حل الدولتين.

ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الي الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

هذا واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد تسعة فلسطينيين و20 جريحا باشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من تبعات عدوانه على المخيم مؤكدة جهوزيتها للرد والمواجهة.
مصدر : وكالات
رقم : 1037859
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