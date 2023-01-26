أشتية يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف مجزرة مخيم جنين

ودعا اشتية، في بيان له، اليوم الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لوقف المجزرة، مشددا على أن هذا العدوان لن يثني شعب فلسطين عن مواصلة نضاله المشروع؛ لنيل حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.



وأضاف: "إن ما يتعرض له مخيم جنين وجميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات، يستحق ما هو أكثر من التعبير عن مشاعر القلق وبيانات الشجب والاستنكار والإدانة، ويستدعي تفعيل القوانين الدولية لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المعتدين، الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم التي لن تتوقف تداعياتها على شعبنا الأعزل فقط بل وعلى الأمن والسلم الدوليين".



واستطرد: «إن ما يجري في مخيم جنين منذ ساعات فجر هذا اليوم، يعيد إلى الأذهان ما تعرض له المخيم من عدوان عام 2002، حيث تجري عمليات الإعدام الميدانية في الشوارع، وحيث تهدم البيوت وتدمر الممتلكات، ويحاصر الجرحى داخل بيوتهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة؛ بسبب منع طواقم المسعفين وسيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وتتعرض المستشفيات إلى عمليات إطلاق نار».



وطالب اشتية، الصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، بالتحرك العاجل للسماح بدخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث الشهداء من المنازل المحاصرة.



وأكمل اشتية: «لقد حان الوقف لإعمال المعايير الموحدة في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية، ذلك أن شعور إسرائيل بالإفلات من العقاب يدفعها لارتكاب المزيد من الجرائم».



واعتبر رئيس الوزراء أن المأزق الداخلي الذي تواجهه حكومة الأبرتهايد والعنصرية؛ يدفعها للبحث عن مخارج لمنع تصدعها وانهيارها، ويكون ثمن ذلك من دماء شعب فلسطين ومعاناته.



وعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظات الضفة بما فيها القدس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحصيلة النهائية للعدوان على جنين حتى اللحظة هو 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة، بينها 4 بحالة خطيرة.