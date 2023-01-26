واستقبل أبي أحمد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بمطار الخرطوم، قبل أن يدخلا في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، والمقترحات الإثيوبية لحل الأزمة.



ويُعيد التحرك الإثيوبي للأذهان تحركات مماثلة قام بها أبي أحمد في العام 2019، كانت قد انتهت بتوقيع العسكر والمدنيين على إعلان سياسي ووثيقة دستورية حكمت البلاد قبل أن ينقلب الجنرال عبد الفتاح البرهان عليها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.



ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته كلًّا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحالف الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية. والتحالف الأخير من أبرز الكتل الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويسعى أبي أحمد، للجمع بين التحالفين في اجتماعات مباشرة لإنهاء الخلاف، وإكمال ما تبقى من قضايا عالقة في الاتفاق النهائي وفق موقع "العربي الجديد".



وتأتي المبادرة بعد أيام من مقترح مصري لجمع فرقاء الأزمة السودانية في القاهرة، وهو المقترح الذي رفض تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير التعاطي معه، لأنه يعود بالعملية السياسية لنقطة الصفر ويجمع المقترح عناصر الثورة المضادة.