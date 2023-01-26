تواصل الادانات العربية والايرانية لجريمة الاساءة للقرآن الكريم

نص موقف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي المنشور على حساب KHAMENEI.IR على تويتر كما يلي:



"الإساءة المجنونة للقرآن تحت شعار حرية التعبير تدل على أن هدف هجمات الاستكبار هو مبدأ الإسلام والقرآن. وعلى الرغم من مؤامرة الاستكبار ، فإن القرآن يزداد اشعاعا يومًا بعد يوم وان المستقبل هو للإسلام. وعلى جميع احرار العالم الوقوف إلى جانب المسلمين ضد السياسة القذرة المتمثلة في الإساءة للمقدسات ونشر الكراهية".



ومن جانبه أدان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، التعرض للقرآن الكريم والاديان الألهية في أوروبا المدعية بانها مهد الحرية، مؤكدا أن العالم الاجمع لايقبل بهذا العمل لأنه ضد حرية التعبير.



وأعتبر رئيسي في الدورة الـ 29 لمنتدى الصلاة اليوم الخميس، أن التعرض للقرآن واهانة الاديان الألهية هي حركة بذيئة وكريهة ومنبوذة وغير مقبولة بالعالم لانها ضد حرية التعبير وتصلها لطريق مسدود في المجتمعات البشرية.



وأضاف أنه إذا ما أردنا التذكير بجرائم الاوروبيين علينا صياغة مذكرة اتهام طويلة ، مشددا أن على الاوربيين وبصفتهم متهمين تحمل المسؤولية ازاء الرأي العام والمسلمين.



من جهة ثانية أكد أن الحكومة ترى من واجبها استتباع وتحقيق مقاصد قائد الثورة الاسلامية في خصوص الصلاة وتقديم مقاربة حياة تتمحور حول هذه الفريضة.



وأشار الى النداء الذي وجهه قائد الثورة الاسلامية الى الدورة الـ 29 لمنتدى الصلاة اليوم، مؤكدا أن هيئة اقامة الصلاة والمعلمين والجامعيين والطلاب والشباب عليهم اتخاذ اجراءات كبرى لتحقيق هذه المقاصد.



وفي سياق متصل قال أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، على انطلاق المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وأكد بوغالي في كلمة له، أن "الوضع في فلسطين مقلق من قتل ممنهج، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمات الأقصى، وأن هذه الممارسات من كراهية وعنف لا تزال في حق المسلمين".



وأدان بوغالي الجريمة النكراء، والسلوك الهمجي في حق القرآن، قائلا: "سيتم الرد بقوة على هذا التصرف".



يذكر أنه تم حرق نسخة من القرآن أخيرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي جرى على مرأى من السلطات السويدية.



وبدورهم واستنكارا وتنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف بدولة السويد خرج اليمنيون بتظاهرات غاضبة انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا لاستفزاز مشاعر المسلمين في العالم وتعظيما لكتاب الله العزيز، وردا على انتهاكات أعداء الأمة الإسلامية بحق المقدسات والحرمات الدينية وصيانة حرمتها .



المحتشدون اكدوا على استمرار أساليب العبث بالمقدرات الإسلامية لتشتيت نهج الأمة في إطار الحرب الشعواء التي تستهدف وحدة وسلامة الدين بمختلف أشكالها في أنحاء العالم الإسلامي.



وطالبوا بضرورة الوقوف لمواجهة هذه الاساليب وقمعها بشكل حازم وعاجل لردع الإساءة للمقدسات الدينية.



يأتي ذلك وسط استنكار رسمي للواقعة حيث اشار الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ في صنعاء إلى ضرورة الاعتذار للأمة الإسلامية ومعاقبة المجرمين.



واصدرت رابطة علماء اليمن بيانا يدين إحراق القران الكريم ودعا إلى مقاطعة دولة السويد وطرد سفراءها وطالب المجلس السياسي لأنصارالله بتحرك إسلامي عالمي جاد باعتبارها خطوة عداء للإسلام والمسلمين.



وتوالت البيانات الرسمية من مختلف الاحزاب السياسية والكيانات المجتمعية بتعزيز مواقفها الرافضة لهذه التصرفات المسيئة للدين الإسلامي.