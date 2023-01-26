العدوان على جنين.. وادانات عربية ودولية

وفي هذا الصدد أدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الصهيوني العنصري على مخيم جنين واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.



حيث قال متحدث الخارجية الايرانية: "صمت وتقاعس الاوساط الدولية المعنية وادعياء حقوق الانسان في الغرب حيال الجرائم الاسرائيلية اليومية أمر مؤلم ومخز"،داعيا الدول الاسلامية لتوحيد وتنسيق مواقفها لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال والتحرك بشكل جاد للحؤول دون الممارسات الوحشية والارهابية للكيان الصهيوني العنصري.



ومن جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، عن الانزعاج والقلق لاستمرار "دوامة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.



وقال في تصريح مكتوب: "إنني منزعج وحزين بشدة لاستمرار دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة. إن مقتل تسعة فلسطينيين اليوم، بينهم مسلحون وامرأة، خلال عملية اعتقال إسرائيلية في جنين هو مثال صارخ آخر".



وأضاف: "منذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف وغيرها من الاتجاهات السلبية التي ميزت عام 2022. من الأهمية بمكان الحد من التوترات على الفور ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".



وتابع المبعوث الأممي: "أحث، وما زلت منخرطًا بنشاط مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، على تهدئة التوترات واستعادة الهدوء وتجنب المزيد من الصراع ".



وفي السياق طالب وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، حكومة الاحتلال بـ"التخلي عن هذا النوع من الهجمات والاستفزازات"، مقدما التعازي إلى أهالي الشهداء.



وقالت الخارجية في بيان لاحق: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التوتر المتصاعد ووقوع خسائر بالأرواح في الضفة الغربية، وندين بشدة هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين".



وأضافت: "نكرر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فعال لمنع تصعيد التوترات في المنطقة، ونتمنى الرحمة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأحداث، ونعرب عن تعازينا للدولة الفلسطينية وشعبها".



بدورها أدانت قطر بـ"أشد العبارات" العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين، واعتبرته في بيان لها امتدادا للعدوان والجرائم الشنيعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وقالت الخارجية في بيان، إن اطمئنان الاحتلال أكثر من أي وقت مضى للإفلات من العقاب، جعله يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وجعله يرتكب المزيد من الجرائم. داعية لإلزامه بالقوانين الدولية.



ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان اليوم، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين.



واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنها.



وقال إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، مشيرا إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وجدوى العملية السلمية.



وأكد ضرورة وقف الكيان الصهيوني عملياته العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، على أهمية إطلاق جهد حقيقي لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.



و أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد ٩ فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.



ودعت مصر إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.



هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت اليوم إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح العشرات بينهم حالات خطيرة.



وحملت المنظمة، في بيانها، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، معتبرة أنها تجسد امتدادًا لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



من جانبه، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات عملية الاقتحام الدموي لمدينة ومخيم جنين التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء.



وحمل البرلمان العربي، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث، والذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.



ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف جيش الاحتلال لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.