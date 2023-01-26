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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 19:02
خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر في الغرفة أن الخروق تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة وشن هجمتين لطيران تجسسي على حيس.
مصدر :
وكالات
رقم :
1037881
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