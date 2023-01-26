خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم الخميس، رصد 63 خرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية.