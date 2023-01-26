حزب الله يشيد بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين بمواجهة الصهاينة

وأصدر "حزب الله" البيان التالي:
يشيد حزب الله بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على الاندحار بعد ساعات من المواجهات.
ويشد حزب الله على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر انتصار فلسطين القريب.
ويعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه.
ويدين حزب الله العدوان الصهيوني على المخيم، ويستنكر بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على الجرحى بطريقة وحشية تخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية.
ويتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزة".