الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 19:30

أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا

أميرعبداللهيان يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين إيران وتنزانيا
وفي اتصال هاتفي اليوم الخميس، هنأ امير عبداللهيان السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا، لتعيينها في منصب وزيرة خارجية تنزانيا، واكد على الحاجة إلى تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وأضاف: لحسن الحظ ان للبلدين وجهات نظر مشتركة في المحافل الدولية وكان توسيع العلاقات الثنائية دائما وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي من الاولويات.

واضاف: نحن على استعداد لتقديم معرفتنا وخبرتنا في تطوير وتصنيع تنزانيا، وخاصة في مجالات المعرفة، والزراعة ، ومصائد الأسماك ، وبناء السدود ، وإدارة مستجمعات المياه والري.

من جانبها أعربت السيدة راستروغومينا لورانس تيكسا عن امتنانها لرسالة التهنئة الخطية والشفوية التي وجهها وزير الخارجية الايراني بمناسبة تعيينها وزيرة جديدة لخارجية تنزانيا ، ودعت إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضافت: "تنزانيا لديها في جدول اعمالها التعاون الثنائي ، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية ، فضلا عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن".
مصدر : وكالات
رقم : 1037887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
26 كانون الثاني 2023
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
26 كانون الثاني 2023
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
26 كانون الثاني 2023
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
26 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
26 كانون الثاني 2023
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بصعوبة الوضع في الضفة الغربية
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بصعوبة الوضع في الضفة الغربية
25 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
25 كانون الثاني 2023
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
25 كانون الثاني 2023
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
25 كانون الثاني 2023
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
24 كانون الثاني 2023
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
24 كانون الثاني 2023
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
24 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان