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الخميس 26 كانون الثاني 2023 ساعة 21:03

اليمن.. مسيرات جماهرية تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف

اليمن.. مسيرات جماهرية تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف
كما نظمّت الهيئة النسائية الثقافية بمحافظة الحديدة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمديرية الدريهمي تنديداً بإقدام متطرفين في السويد وهولندا على حرق نسخ من القرآن الكريم.

واستنكرت المشاركات في الوقفة بعزلة المنافرة، هذا العمل المشين الذي ينُم عن الكراهية والحقد على الإسلام واستفزاز مشاعر المسلمين.

فيما نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم الخميس، وقفة تنديداً بجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف، تحت شعار "الإساءة للمقدسات جريمة بحق الإنسانية".

ورفعت المشاركات في الوقفة نسخاً من كتاب الله تعالى عاليا، ورددن شعار البراءة، وهتافات الحرية والعزة والكرامة.

ونددن بجريمة إحراق اللوبي الصهيوني نسخة من المصحف الشريف، مؤكدات تمسكهن بالتحرك ضمن المنهج القرآني والمسيرة والقيادة الواحدة والعودة الصادقة إلى القرآن الكريم لمواجهة أعداء الله.

وأدان بيان صدر عن الوقفة هذه الجريمة النكراء المرفوضة أخلاقياً ومنطقياً ودينياً.

ودعا البيان أعداء الله إلى الكف عن الإساءة للمقدسات الإسلامية واعتبارها خطاً أحمراً، مؤكدا أن المساس بها له عواقب وخيمة.

كما دعا إلى المقاطعة الشاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتبارهما العدو الحقيقي للأمة.

طالب البيان، العالم الإسلامي بالتحرك الجاد ضد هذه الأعمال العدائية والاستفزازية والتعبير عن الموقف الإيماني والمبدئي الموحد للأمة الإسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1037897
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