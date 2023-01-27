تداعيات العدوان الاسرائيلي على مناطق فلسطينية مختلفة

عقب المجزرة الدموية؛ أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الحداد العام مؤكدة أن الجريمة لن تمر دون رد مؤلم على الاحتلال؛ وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالتغول والاستفراد بالمناطق الفلسطينية.



وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة؛ أن بنادق المقاومة ستبقى حاضرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة.



من جانبه أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري؛ أن الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين ومخيمها، وأن رد المقاومة لن يتأخر.



بدورها قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد قائما اعتبارا من الآن. جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية لبحث تداعيات مجزرة جنين.



إلى ذلك فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية تحسبا من تصعيد محتمل عقب العملية العسكرية في جنين.



وتوعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن الرد على مجزرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لن يتأخر، وأنه "قادم بما يوازي حجم الجريمة".



وقالت الحركة في بيان إن "الرد على هذه المجزرة قادم بما يوازي حجم الجريمة"، وأنّ "الاحتلال يجر نفسه نحو المواجهة والخيبة والهزيمة، وليس له أمام هذا العدوان إلا الرصاص والعبوات المتفجرة وإسقاط طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته، وقد رأى صباح هذا اليوم (الخميس) جزءا من بأس مقاومتنا الموحدة".



وفي تصريح صحفي قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، إن "الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر".



وندّدت الرئاسة الفلسطينية، بمجزرة الاحتلال في جنين، مؤكدة على لسان الناطق باسمها، نبيل أبو ردينة، أن ما يجري في جنين ومخيّمها "مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب"؛ كما توالت ردود الفعل الفلسطينية، وبضمنها حركة "الجهاد الإسلامي"، التي حذّرت من اندلاع "معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة".



استشهد شاب وأُصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والقدس وضواحيها، اليوم الخميس، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم إلى 11.



وقد استُشهد 9 منهم خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، فيما استشهد طفل، متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب بوصول "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي من الرام إلى مجمع فلسطين الطبيّ"، لتؤكد بعد ذلك في بيان ثان "استشهاد الشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن 22 عاما متأثرا بجروحه الخطرة -في مجمع فلسطين الطبي برام الله- جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الرام بمحافظة القدس المحتلة".



ولفتت وزارة الصحة قبيل ذلك إلى أن عدد الإصابات الخطيرة والحرجة التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبيّ، بلغت 3 إصابات.



وأكدت في بيان سابق، إصابة 4 شبان، حالة أحدهم خطيرة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وذكرت أن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون في مناطق مختلف من أجسادهم، ونُقلوا جميعا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تنديدا بعدوان الاحتلال في جنين ومخيمها.



وخرج عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت في مسيرة باتجاه حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم.



وأصيب شابان بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم، ببلدة عزون شرق قلقيلية.



وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال بالأطراف، نقلا على إثرها إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة.



وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن فلسطينيا تعرض "إصابة بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات في مدينة أريحا"، موضحة أنه "تم تقديم الإسعاف الأولي (للمصاب) ونقله للمستشفى".



وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وفي بلدة الرام، بعد قمع مسيرة تنديد بمجزرة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في جنين.



كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقرية بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس، مساء اليوم الخميس، لتأمين مسيرة للمستوطنين.



وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين، كما نصبت حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.



وكان مئات المستوطنين أدوا رقصات استفزازية بالقرب من باب المغاربة المغلق أمام الفلسطينين منذ الاستيلاء عليه عام 1967، خلال تنفيذهم لمسيرة بدأت من جهة باب المغاربة، مرورا بباب الأسباط، وحي رأس العامود شرق القدس المحتلة.



