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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 09:45
قائد عسكري ايراني:

القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية

القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
وأضاف العميد غلام عليان ، مساء الخميس ، في مراسم احياء ذكرى الشهداء في مدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: أوروبا لا تتجرأ على الموافقة على هذا الاقتراح ، وحتى لو تمت الموافقة عليه فانهم سيلقون عزمنا وتدبيرنا على تنفيذ استراتيجيات قائد الثورة الاسلامية.

وقال: لا ينبغي اليوم القول باننا نواجه هجوما ثقافيا ، بل مجزرة ثقافية تهدف من خلالها إلى إفراغ عقول الشباب من الماضي والثورة والنظام وعدم الثقة في المستقبل.

واشار العميد غلام عليان إلى توجيهات قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بجهاد التبيين، وقال: يجب على الجميع وفي كل مجال من مجالات المسؤولية اتخاذ خطوات ضد الحرب الهجينة المعادية في اتجاه تنوير الشباب.

واضاف: على شبابنا أن يعلموا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، رغم تنوع مهامها وواجباتها ، لها هدف مشترك وهو الحفاظ على المصالح الامنية واقتدار ومكتسبات الدولة، ولا نمزح مع احد في هذا المجال.

وقال: ان القوات المسلحة وبمنأى عن أي توجه سياسي، تعد سواعد الولاية ونحن رهن اشارة قائد الثورة وتوجيهاته واستراتيجياته.

وأكد قائلا: انني بصفتي قائدا عسكريا، أؤكد للمواطنين أن القوات المسلحة وضمن مراقبتها ورصدها المستمر للحدود مستعدة لاجهاض أدنى تهديد والعودة إلى قواعدها سالمة.
رقم : 1037981
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