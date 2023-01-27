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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 12:42

الرئيس التونسي يدعو إلى التصدي للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة

الرئيس التونسي يدعو إلى التصدي للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء الخميس، إن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماعه اليوم مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدّم له "التقويم السنوي حول التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة".

وأضافت الرئاسة أن الرئيس قيس سعيد، شدد خلال هذا الاجتماع على "ضرورة مقاربة ظواهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة التي انتشرت في العالم كله، بمقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، مع وجوب التصدّي لها"، وفقا لوكالة "شينخوا".

وشدد في هذا الصدد، أيضا "على الأسباب المتصلة بالتربية والتعليم وبالثقافة لتحصين المجتمع"، قائلا إن "الفكر الحر هو أمنع حصن في مواجهة التطرف والإرهاب والجريمة، على المستويين الوطني والدولي".

وأكد من جهة أخرى، على "ضرورة التزام كافة الإدارات المعنية بالحياد التام، حتى يُعبّر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكل حرية"، وذلك خلال التطرق إلى آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُقرر تنظيمها في 29 يناير/كانون الثاني الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1038008
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