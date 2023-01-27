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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 16:04

البطش: بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا

البطش: بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا
وقال البطش :" المقاومة اليوم التي تتقدمها بكل فخر وتواضع كتيبة جنين التي رسمت معالم المرحلة القادمة. ".

وأضاف :الطريق لاسترداد الحقوق وأن الطريق لاسترداد الكرامة وطرد الاحتلال هو بالمقاومة فقط.

واستدرك بالقول :" بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا. ".

ورحب البطش بموقف السلطة بإلغاء السلطة ونريدها خطوة جديدة حقيقية يتبعها إطلاق سراح جميع الاسرى السياسيين من أبناء الجهاد وحماس وكافة الفصائل وإطلاق الحريات العامة في الضفة المحتلة.

وأضاف: "إن المؤامرة اليوم تستهدف السماح للعدو بابتلاع الضفة وبناء المستوطنات وضم الأراضيليفرض سياسته المزعومة تدريجياً كما حدث في الجولان والقدس وكل المناطق التي تتعرض للاستيطان".

وأكد البطش ان المقاومة اليوم التي تتقدمها بكل فخر كتيبة جنين التي رسمت معالم المرحلة القادمة تقول أن الطريق لاسترداد الحقوق والكرامة وطرد الاحتلال في المقاومة فقط.

وقال:" قتالنا وجهادنا ومعاركنا نخوضها من أجل التحرير والعودة وجهادنا مستمر وبنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات الوطن.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد :" لن تغمد سيوفنا حتى نعود لأوطاننا ويعود لاجئينا إلى بيوتهم وقراهم وترفع رايات النصر فوق ربوع القدس.

وبين أن بعض المواقف الخجولة من الدول العربية والإسلامية نرحب بها لكن ندعوها لوقف التطبيع ودعم صمود أهلنا وشعبنا في قطاع غزة ورفع الحصار الظالم ومدنا بالمال والسلاح حنى نكمل مسيرة التحرير.
مصدر : وكالات
رقم : 1038025
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