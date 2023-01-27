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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 16:06

الخارجية اليمنية: ممارسات العدو الصهيوني تعزز خيار المقاومة

الخارجية اليمنية: ممارسات العدو الصهيوني تعزز خيار المقاومة
وحملت وزارة الخارجية اليمينة في بيان صادر عنها" الكيان الغاصب مسؤولية وتبعات هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع".

وشددت على أن" هذه الممارسات الإجرامية تعزز لدى الشعب الفلسطيني والأمة خيار المقاومة والعمل على إنهاء هذا الكيان المجرم كخيار وحيد لاستعادة الأرض والحقوق وحماية موجبات السلم والأمن على مستوى المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن" تزايد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في اختراق الشعوب عبر حكومات التطبيع الغبية التي تعيش اليوم غربة حقيقية عن شعوبها المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة".

ودعت "مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية إلى إدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين".

وجددت وزارة الخارجية اليمنية" التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتضامنها الكامل مع أسر الشهداء وتأييد أبطال فلسطين في اتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات لحماية شعبهم وإقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".
مصدر : وكالات
رقم : 1038028
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