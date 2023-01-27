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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 16:10

سرايا القدس: استهدفنا ‘‘مستوطنة حومش‘‘ بصليات كثيفة من الرصاص

سرايا القدس: استهدفنا ‘‘مستوطنة حومش‘‘ بصليات كثيفة من الرصاص
وقالت سرايا القدس (مجموعات جبع) في بيان: " بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا ســ1:35ص من استهداف «مستوطنة حومش» قرب بلدة سيلة الظهر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت مجموعات جبع في بيانها:"جاءت هذه العملية رداً على مجزرة جنين، أمس، حيث تم وانسحاب المجاهدين بسلام".

وكان ارتقى أمس الخميس 10 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وهو الاقتحام الأضخم والأوسع منذ الاجتياح الكبير عام 2002، حيث تصدى مقاومو كتيبة جنين الأبطال وإلى جانبهم كتائب الأقصى وأفشلوا مؤامرة صهيونية لاغتيال عدد من المقاومين الأطهار وردوا كيد العدو.
مصدر : وكالات
رقم : 1038031
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