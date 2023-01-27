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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 18:01

المقاومة الفلسطينية تتصدى لطيران الاحتلال الحربي

المقاومة الفلسطينية تتصدى لطيران الاحتلال الحربي
وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية مواقع ومستعمرات إسرائيلية محاذية للقطاع بعدد من الصواريخ، ردًا على مجزرة جنين والعدوان على غزة.

في المقابل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على موقعين لـ"القسام" في وسط وجنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

واعتبرت حركة "حماس" أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان صحافي إن "المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وستبقى درع الشعب وسيفه".، مؤكدًا أن "من حق شعبنا ومقاومته أن يقاتل بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه".

وأمس الخميس، شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" عملية عسكرية كبيرة داخل مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت - وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات، بعضهم في حالة خطيرة.

كما استشهد الشاب الفلسطيني يوسف محسين 22 عاًمًا برصاص الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة ما يرفع عدد شهداء الخميس الى 10.
مصدر : وكالات
رقم : 1038051
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