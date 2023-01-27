الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 18:28

الادميرال تنكسيري: إذا استهدفوا أمننا فسوف يلحق بهم نفس الضرر

الادميرال تنكسيري: إذا استهدفوا أمننا فسوف يلحق بهم نفس الضرر
جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال مراسم تخليد ذكرى شهداء مدينة بردخون التابعة لمحافظة بوشهر، معتبرا اقامة هذه المراسم أقل واجب يؤديه المواطنون ازاء الشهداء الابرار.

وأشار المسؤول الى الانجازات التي حققتها ايران ببركة انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامامين الخميني طاب ثراه وخلفه الخامنئي حفظه الله، وقال: ان تربية الكثير من الشبان المؤمنين المخلصين الجهاديين والعلماء المضحين تعتبر من بركات هذه الثورة المباركة.

وأكد قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية أن التطور العلمي الذي تشهده ايران لايمكن تصوره وقال: ان هؤلاء العلماء الشبان حققوا هذه الانجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لانحتاج اليوم الى أي اختصاص اجنبي.

وأشار الى الدور المتميز الذي تؤديه المرأة المسلمة في مختلف المجالات جنبا الى جنب أخيها الرجل بمافيها العلمية وقال: ان العدو الذي لايطيق رؤية كل هذا التقدم والتطور يحاول يائسا عرقلة سير الانجازات العلمية من خلال اثارة اعمال الشغب وكيل الاتهامات الاعلامية الكاذبة ضد النظام الاسلامي.

وأضاف قائلا: ان العدو ذاق طعم مرارة الهزيمة لأخطائه قبل أن نقوم بأي عمل ما حيث أنه استخدم في الحوادث الأخيرة كل امكاناته لعرقلة مسير تقدم ايران ظنا منه أن بإمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال ممارسة الضغوط القصوى، الا انه فشل في هذه المؤامرة ضد الشعب الايراني.

وقال قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية: اذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات حيث أننا لانجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الاسلامي.
رقم : 1038053
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
27 كانون الثاني 2023
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
27 كانون الثاني 2023
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
27 كانون الثاني 2023
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
27 كانون الثاني 2023
موقع "كريدل" الدولي: دور الشهيد السليماني في اميركا اللاتينية دفع اميركا لاغتياله
موقع "كريدل" الدولي: دور الشهيد السليماني في اميركا اللاتينية دفع اميركا لاغتياله
27 كانون الثاني 2023
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
27 كانون الثاني 2023
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
26 كانون الثاني 2023
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
26 كانون الثاني 2023
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
هل تنجح حملة المقاطعة في ضرب الاقتصاد السويدي؟
26 كانون الثاني 2023
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
نجاح حزب الله في الکشف عن أنشطة الموساد في لبنان
26 كانون الثاني 2023
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
سفير ايران بالامم المتحدة: ندعم تحسين علاقات سوريا الدبلوماسية
26 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
قائد الثورة الاسلامية : الاساءة للقران دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقران
26 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
موقع "كريدل" الدولي: دور الشهيد السليماني في اميركا اللاتينية دفع اميركا لاغتياله