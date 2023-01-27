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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 18:36

بري يؤكد: كلام جعجع عن التقسيم خطير والحوار هو المخرج الوحيد

بري يؤكد: كلام جعجع عن التقسيم خطير والحوار هو المخرج الوحيد
ونقلت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن بري قوله، لكن لا أعتقد أن هناك جديّة في هذا الطرح إنّما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية - المسيحية، للأسف.

واضاف، لبنان صغير، وهو مثل الذرّة، إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً.
مصدر : وكالات
رقم : 1038060
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