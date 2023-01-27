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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 20:24

ترامب: الصراع في أوكرانيا يمكن تسويته في '24 ساعة'

ترامب: الصراع في أوكرانيا يمكن تسويته في
جاء ذلك في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social يوم أمس الخميس، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق إنه لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق تعليقا على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف. إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه بسبب الإجراءات الأمريكية، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

كذلك قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، يوم أمس الخميس، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على روسيا في محادثات جادة بشأن أوكرانيا. إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تريد ضمان استعادة كييف السيطرة على الأراضي التي أصبحت جزءا من روسيا، أو التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

ردا على ذلك، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إلى أن رسالة نولاند غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن القرارات التاريخية لا يمكن أن تتغير من أجل وعود بمراجعة العقوبات.
مصدر : وكالات
رقم : 1038074
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