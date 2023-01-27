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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 20:28

رئيسي يصدر توجيهات للتدقيق بجوانب الهجوم على السفارة الاذربيجانية

رئيسي يصدر توجيهات للتدقيق بجوانب الهجوم على السفارة الاذربيجانية
وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية محمد جمشيدي على صفحته الخاصة "ندين حادث الهجوم المرير على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة، وقد اصدر رئيس الجمهورية آية الله رئيسي بعد تلقي هذا النبأ المؤسف توجيهاته لدراسة كافة ابعاد هذا الموضوع وابدى مواساته وعزائه لحكومة وشعب اذربيجان وذوي الدبلوماسي المتوفاة ودعا للشفاء العاجل للجرحى .

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " القاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة، داعيا وسائل الإعلام الى تجنب التكهنات.

وقد عقد كل من " حسين امير عبد اللهيان " وزير الخارجية، و" احمد وحيدي " وزير الداخلية اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة الحادث الذي وقع في السفارة الآذربيجانية في طهران، والأهداف والحافز الذي دفع بالرجل المسلح القيام بهذا الهجوم الذي اسفر عن مقتل شخص واحد واصابة اثنين بجروح.

وقد تم اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لاستمرار النشاط الطبيعي للسفارة والدبلوماسيين الآذربيجانيين في طهران، فيما لاتزال الاجراءات القضائية والامنية قائمة على قدم وساق لتوضيح سبب اطلاق الرجل المسلح النار الذي تسبب في هذه الحادثة الأليمة.

على الصعيد ذاته أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " القاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة، داعيا وسائل الإعلام الى تجنب التكهنات.

وأدان المسؤول هذا العمل الاجرامي الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة واصابة اثنين آخرين، وقدم تعازيه لأسرة القتيل وشعب آذربيجان وحكومتها، وقال: ان قوات الشرطة والامن تدخلت فور وقوع الحادث والقت القبض على المهاجم الذي يخضع حاليا للتحقيق.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الايرانية: بناء على أمر خاص من المسؤولين السياسيين والأمنيين الايرانيين، يجري التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية وحساسية عاليتين من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودوافع المعتدي.

وشدد المسؤول على أن نتيجة التحقيقات الاولية التي اجراها المسؤولون والاجهزة المعنية تفيد بأن قضايا شخصية تقف وراء هذا الحادث، وقال: لذا ونظرا إلى الوصول الفوري لجهات ومؤسسات تنفيذ القانون والأمن والقضاء ذات الصلة، فمن المستحسن أن تمتنع وسائل الإعلام عن نشر أخبار وتكهنات غير موثوقة في هذا السياق.
رقم : 1038075
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