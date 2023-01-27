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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 20:54

اليمن ينتفض نصرة للقرآن الكريم

اليمن ينتفض نصرة للقرآن الكريم
وهنأ المشاركون قائد حركة أنصار الله عبدالملك بدر الدين الحوثي و رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن محمد المشاط بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفي بها الشعب اليمني ترسيخا للهوية الإيمانية وتعبيرا عن مظاهر ابتهاج واعتزاز أبناء اليمن بتاريخ انتمائهم للإسلام.

وألقيت في الوقفات كلمات أشارت إلى القيم الروحية والدينية لذكرى ارتباط اليمنيين بالإسلام والرسول الأعظم والمعارك والبطولات التي ساهموا فيها وخاضوها لإسناد ومناصرة الدعوة الإسلامية في مختلف مراحلها.

ودعت الكلمات إلى التفاعل الواسع لإحياء مناسبة جمعة رجب من خلال الأنشطة الثقافية والتربوية المختلفة لتعزيز الهوية الإيمانية في ركائزها التحررية والأخلاقية والحضارية كهوية جامعة.

وحثت كلمات المشاركين، على تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة الشباب بالهوية الإيمانية والقيم والأخلاق اليمنية الأصيلة بما يجسد دورهم على دعم عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان والتصدي لكل المخططات والمشاريع التآمرية التي تتربص باليمن وسيادته.

وحيت صمود أبناء محافظة الحديدة، ودورهم الفاعل في دعم مسارات التعبئة العامة والمشاركة في الحشد لمواجهة العدو، والعمل بقيم ومعاني الهوية الإيمانية، معتبرة الاحتفالات بهذه المناسبة في مختلف المديريات دليلا على أصالة الهوية والارتباط الديني.

وأدانت البيانات الصادرة عن الوقفات، إقدام متطرفين في السويد وهولندا على إحراق نسخ من كتاب الله تعالى، معتبرة هذه الجريمة خطوة عدائية في مسلسل الحرب على الإسلام.

وأكدت أن جريمة حرق المصحف الشريف يقف خلفها اللوبي الصهيوني المتحكم في الغرب، داعية دول الغرب إلى التحرر من الصهيونية اليهودية التي تحرض على الصراع الديني وتغذي الكراهية والأحقاد.

كما دعت قادة الغرب والمجتمع الغربي إلى الكف عن الإساءة إلى الله وخاتم أنبيائه، والكف عن العداء لكتاب الله الكريم، محذرة من العقوبات الإلهية وتداعيات غضب المسلمين في العالم.

وأشارت إلى أن القرآن الكريم هو مشروع أمة ودستور حياة ومصدر عزة وكرامة للانتصار على الطغاة وجبابرة الظلم، لافتة إلى أن المرحلة تستدعي الاهتمام بالشباب وأجيال الأمة وتنويرها بالقرآن والثقافة الدينية الصحيحة.

وطالبت البيانات شعوب الأمة الإسلامية وفي المقدمة العلماء إلى العودة الصادقة والعملية إلى القرآن الكريم واتخاذ مواقف قوية نصرة وغضبا لله ورسوله وكتابه.

وشددت على الأنظمة العربية والإسلامية بالتحرك دفاعا عن الإسلام واتخاذ إجراءات عقابية حاسمة بحق كل من ينتهك حرمة المقدسات الإسلامية، محذرة كل من يتخاذل عن نصرة الله ورسوله وكتابه من العقوبات الإلهية.
رقم : 1038079
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