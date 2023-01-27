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الجمعة 27 كانون الثاني 2023 ساعة 21:37

كوريا الجنوبية: نسعى لتطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ خلال العام الجاري

كوريا الجنوبية: نسعى لتطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ خلال العام الجاري
ووضعت الوزارة في تقريرها السنوي حول المهام الرئيسية لعام 2023، سبعة أهداف سياسية رئيسية تركز على تحسين العلاقات الفاترة مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في التقرير “إن الحكومة تعتزم التواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع كوريا الشمالية من خلال الجماعات المدنية والمنظمات الدولية في محاولة لإيجاد فرص لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.

وتخطط الوزارة لإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الناشئة عن تقسيم الكوريتين، مثل العائلات المشتتة بسبب حرب /1950-1953/ واحتجاز الكوريين الجنوبيين في الشمال.

كما تسعى لوضع مخطط جديد متوسط و بعيد المدى حول ما يسمى مبدئيا بـ”مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد” وهي رؤية تتبناها إدارة الرئيس يون سوك يول الذي تولى منصبه في مايو الماضي.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال متوترة، حيث رفضت كوريا الشمالية عرض سول للحوار في وقت تستمر فيه بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ باليستية.
مصدر : وكالات
رقم : 1038084
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