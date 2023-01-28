من جرائم تحالف العدوان صاروخ يعانق أحد الاطفال اليمنيين

وجاء في تغريدتها "صاروخ يعانق أحد الاطفال اليمنيين.. تخيل عزيزي القارئ أن هذه بيتك وهذا ولدك؟؟ ماذا سيكون موقفك ومن ستحمل المسؤولية؟؟".