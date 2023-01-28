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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 08:37
من جرائم تحالف العدوان صاروخ يعانق أحد الاطفال اليمنيين
وجاء في تغريدتها "صاروخ يعانق أحد الاطفال اليمنيين.. تخيل عزيزي القارئ أن هذه بيتك وهذا ولدك؟؟ ماذا سيكون موقفك ومن ستحمل المسؤولية؟؟".
مصدر :
وكالات
رقم :
1038142
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