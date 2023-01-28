الشیخ نعیم قاسم: ساعة الزوال لكيان الاحتلال تقترب

"نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية، ردَّاً على إجرام الصهاينة واحتلالهم"، معتبرا أن "المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع".



ورأى أن "ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!"