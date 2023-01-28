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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 17:37

رغم الحظر... أداء إيران في مواجهة كورونا جيد للغاية

رغم الحظر... أداء إيران في مواجهة كورونا جيد للغاية
واعتبر المسؤول الذي يزور مشهد المقدسة حاليا، هذه المدينة بأنها احدى المدن التي نجحت في المجالات الصحية المختلفة بينها الدفاع المدني والصحة والعلاج وحل مشكلة العقم وابقاء نفوسها شبابية وطريقة الحياة، ووصفها بأنها مدينة تعتبر نموذجا ناجحا لباقي المدن الايرانية.

وتابع نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي قائلا: ان احدى المؤشرات الواضحة في مجال السلامة التي تم تطبيقها وتنفيذها هو موضوع قانون شبابية المجتمع الذي يحتاج الى مشاركة كل شرائح الشعب والمؤسسات بينها وزارة الصحة ووسائل الاعلام ووزارة الداخلية وجمعية الهلال الاحمر.

ووصف " فرشيدي " ايران بالبلد الناجح في مواجهة فايروس كورونا بين الدول التي نجحت في مكافحته، مؤكدا حصول ايران على تجارب قيمة في مكافحة وعلاج كورونا خلال الاعوام الـ 3 الأخيرة.

وشدد المسؤول على أن ايران تعتبر من الدول الناجحة في مكافحة بعض الامراض في العالم مثل الملاريا والسل وشلل الاطفال والكثير من هذه الامراض، وقال: ان ذلك يتم في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول بينها البلدان الجارة في شرق ايران من هذه الامراض.

وأشاد بالشعب الايراني المسلم لمشاركته في مكافحة كورونا وتعاونه مع المسؤولين في مجال الصحة، مؤكدا أن مختلف شرائح الشعب الايراني شاركت في هذه الحملة الصحية وتعاونت مع خدامها في وزارة الصحة طوال ۳۶ شهرا الى جانب مشروع الشهيد سليماني الذي تكلل بالكثير من الانجازات الصحية.

كما أشاد " فرشيدي " بالتعبويين الذين شاركوا في اطار هذا المشروع بأعداد كبيرة للغاية وتعاونوا مع خدام السلامة لمساعدة المواطنين الامر الذي لم يشهد أي بلد في العالم مثل هذا التعاون والتضامن.
رقم : 1038237
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