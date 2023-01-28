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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 20:51

الإمارات والسعودية منزعجتان من عمليات المقاومين في فلسطين!

الإمارات والسعودية منزعجتان من عمليات المقاومين في فلسطين!
وفی موقف مخزئ أدانت السعودية ما أسمته "استهداف للمدانيين" الذي وقع في القدس، وأصدرت الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه العملية البطولية في القدس على يد رجال المقاومة!

ونشر حساب الصحفي على حسن مراد تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اشار فيها الى بيان وزارة الخارجية السعودية المخري.

وغرد قائلا: "تعلن المملكة عن تجديد التزامها بالتصهين والانزعاج من عمليات المقاومين الذين يفضحون تصهينها"

الموقف ذاته اتخدته الامارات حيث ادانت في بيانا لها ما اسمته "الهجوم الارهابي " الذي وقع بالقدس.

ووصفت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين المواقف التي أبدتها كل من تركيا والإمارات بشكل خاص، عن عملية القدس بأنها “خيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي”.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إن بيانيْ الإدانة اللذين أصدرتهما الخارجيتان التركية والإماراتية، بشأن عملية القدس، يمثلان “ردة عن الموقف العربي والإسلامي والأخلاقي، وخيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي”.

وكانت الحركة أصدرت بيانا علقت فيه على المواقف الدولية التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، إن “المواقف العاجلة التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن عملية القدس البطولية، تفضح مجددا ازدواجية المعايير الغربية، وتكشف وجها من أوجه سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها تلك الدول، والتي تتجاهل حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال”.

هذا وتتواصل الاحتفالات في قطاع غزة ابتهاجا بالعمليات البطولية في القدس المحتلة، حيث أكد الجمهور الفلسطيني التفافه حول خيار المقاومة، فيما أكدت فصائل المقاومة أن هذه العمليات ستتواصل طالما الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة.
مصدر : وكالات
رقم : 1038274
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