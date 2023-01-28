الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 20:54

فلسطين.. مقاومون يطلقون النار تجاه مجموعة من المستوطنين قرب أريحا

فلسطين.. مقاومون يطلقون النار تجاه مجموعة من المستوطنين قرب أريحا
وبحسب موقع "روترنت" العبري:" فأن عملية إطلاق النار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه مجموعة من المستوطنين قرب مفترق ألموغ.

وزعم الموقع العبري أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وخلال الساعات الـ24ساعة الماضية، شهدت عمليات إطلاق النار ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة اثنا عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1038275
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
28 كانون الثاني 2023
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
28 كانون الثاني 2023
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
28 كانون الثاني 2023
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
27 كانون الثاني 2023
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
27 كانون الثاني 2023
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
27 كانون الثاني 2023
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
27 كانون الثاني 2023
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
27 كانون الثاني 2023
موقع "كريدل" الدولي: دور الشهيد السليماني في اميركا اللاتينية دفع اميركا لاغتياله
موقع "كريدل" الدولي: دور الشهيد السليماني في اميركا اللاتينية دفع اميركا لاغتياله
27 كانون الثاني 2023
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
27 كانون الثاني 2023
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
"الأقصى"..هل تشهد المرحلة القادمة اندلاع مواجهات عنيفة؟
26 كانون الثاني 2023
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
الكشف عن أبعاد جديدة للوضع المزري في سجون آل خليفة
26 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!