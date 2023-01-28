فلسطين.. مقاومون يطلقون النار تجاه مجموعة من المستوطنين قرب أريحا

وبحسب موقع "روترنت" العبري:" فأن عملية إطلاق النار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه مجموعة من المستوطنين قرب مفترق ألموغ.



وزعم الموقع العبري أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.



وخلال الساعات الـ24ساعة الماضية، شهدت عمليات إطلاق النار ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة اثنا عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.