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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 21:03

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق والمواجهة لن تبقى داخل السجون

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق والمواجهة لن تبقى داخل السجون
وأوضح هنية في تصريح صحفي، أن "مصلحة السجون الصهيونية تشن بتوجيهات من الإرهابي وزير الأمن الداخلي بن غفير حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية".

وشدد هنية، على أن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو ويقودها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير، والتي عبر عنها بمواقفه خلال الأيام الماضية بتكريمه الجندي قاتل الطفل الشهيد " محمد علي" في شعفاط، وإشادته بقتل أبناء شعبنا في جنين، وقمعه لجماهير شعبنا التي استقبلت الأسيرين البطلين كريم وماهر يونس بعد تحررهم من الأسر وقضائهم 40 عاما في سجون الاحتلال.

وأكد، أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناؤه الأسرى وحيدين في المواجهة.

ودعا، كل قادة العالم والشعوب الحرة التدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي، فالعالم أمام اختبار حقيقي.

واقتحمت، قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب ونقل عدد من الأسرى من أبناء محافظة جنين لسجن نفحة انتقاما منهم، كما اقتحمت شرطة الاحتلال قسم 9 في سجن مجدو، ونقل 18 أسير لزنازين العزل من قسم 22 في سجن عوقر، ولا زالت الحملة متواصلة حتى اللحظة حيث اقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب وبدأت في إجراءات قمعية ضد الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1038279
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