قاليباف الى الجزائر لحظور اجتماع مؤتمر الاتحاد البرلماني لدول التعاون الاسلامي

وافادت ارنا، بان "قاليباف" ينوي الى جانب حضوره الاجتماع، اجراء مباحثات ثنائية على انفصال مع رؤساء برلمانات الدول الاعضاء المشاركين.



في سياق متصل، كان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابو الفضل عموئي"، الذي يزور الجزائر هو الاخر لحضور الاتحاد البرلماني للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، صرح ان هذا الاجتماع سيناقش اخر التطورات التي تحدث في المجتمعات الاسلامية، بما في ذلك اعتداءات الصهانية الاخيرة على مخيم جنين في الضفة الغربية الفلسطينية، واقتحامهم اليومي لهذا المخيم.